«Панатинаикос» объявил о переходе одного из лучших защитников Евролиги

Афинский клуб «Панатинаикос» объявил о заключении соглашения с 28-летним французским защитником Сильвеном Франциско сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Предположительно Сильвен будет зарабатывать около € 3,5 млн за сезон, а общая сумма контракта превысит € 10 млн.

Фото: Пресс-служба «Панатинаикоса»

В сезоне-2025/2026 в составе «Жальгириса» французский игрок провёл 42 игры. В среднем за матч Франциско набирал 16,5 очка, делал 2,9 подбора, отдавал 6,5 передачи за 27 минут. По итогам чемпионата Сильвен был включён в первую символическую сборную Евролиги, а также привёл литовский клуб к победе в национальном чемпионате и второй год подряд был признан MVP финала.