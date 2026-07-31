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«Никогда не нравилось, как ушёл из НБА». Хезонья — о контракте с «Кливлендом»

«Никогда не нравилось, как ушёл из НБА». Хезонья — о контракте с «Кливлендом»
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31-летний хорватский форвард Марио Хезонья отреагировал на официальное подписание контракта с командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс».

«Мне никогда не нравилось, как я ушёл из НБА, но последние пять лет карьеры были именно тем, чего я хотел и в чём очень нуждался! Очень рад, что моя новая глава связана с «Кавальерс» — командой и организацией, которыми всегда восхищался и уважал!» — написал Хезонья в социальной сети Х.

23 апреля 2015 года, на следующий день после вылета «Барселоны» из Евролиги, Хезонья объявил о намерении принять участие в драфте НБА. Баскетболист был выбран «Орландо Мэджик» в первом раунде под пятым номером. Играл в НБА до 2020 года включительно. Помимо «Орландо», выступал за «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

С 2021-го по 2022-й играл за УНИКС, а затем в 2022-м ушёл в «Реал» Мадрид.

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