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«Ваня и смерть — нечто невозможное». Вайцеховская — о кончине легендарного Едешко

«Ваня и смерть — нечто невозможное». Вайцеховская — о кончине легендарного Едешко
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду 1976 года, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на смерть легендарного баскетболиста Ивана Едешко.

«Не написала вчера ничего по поводу ухода из жизни Вани Едешко — просто не смогла. Потому что Ваня и смерть в моём сознании — это нечто невозможное. Жизни в нём было — на десятерых. Даже когда за 70 перевалило.

Мы не то, чтобы дружили, правильнее сказать, были знакомы с Монреаля, то есть 50 лет. Пересекались не слишком часто. Однажды встретились на какой-то из игр баскетбольного ЦСКА в Вене, мне нужно было писать репортаж, и Ваня, указав на ещё совсем юного тогда Андрея Кириленко, сказал: «Запомни парня, уникум».

На мой вопрос, чем, собственно, Кириленко отличается от других, Ваня в собственной неповторимой манере ответил: «У остальных по две руки, а у него они со всех сторон».

Я только сейчас понимаю, какое это было счастье — пересечься в одном пространстве с личностями такого масштаба: Ваня, Алжан Жармухамедов, Серёжа Белов… Жар был учителем физкультуры в школе возле моего дома, Гена Вольнов жил по соседству.

Приятель баскетбольный вчера посетовал, о Ване вспоминая: мол, смерть нелепая — не вышел из наркоза после операции, делать которую было вроде как и необязательно. Чувствовал себя хорошо, 7 августа собирался выступать в Башкирии, уже и билет купил…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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