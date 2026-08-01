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«Рад вернуться в Грецию». Сильвен Франсиско — о переходе в «Панатинаикос»

«Рад вернуться в Грецию». Сильвен Франсиско — о переходе в «Панатинаикос»
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28-летний французский защитник Сильвен Франсиско прокомментировал переход в греческий клуб «Панатинаикос».

«Очень рад быть здесь и вернуться в Грецию, а также войти в состав одной из крупнейших команд Европы. Мне не терпится познакомиться с ребятами. Я был на Миконосе, поэтому, как только приземлился, всё пошло как по маслу. Переговоры прошли за пару часов, за день. Просто рад, что попал туда, куда хотел. Представители «Панатинаикоса» тоже хорошо поработали, так что всё прошло очень быстро. Просто не могу дождаться [встречи и тренировок с Желько Обрадовичем]. Знаю, что он легенда, безусловно. Для меня будет здорово быть рядом с ним и учиться у него», — приводит слова Франциско портал Eurohoops.

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