ФИБА отреагировала на смерть Ивана Едешко

В Международной федерации баскетбола (ФИБА) отреагировали на смерть легендарного советского баскетболиста и тренера, а также заслуженного мастера спорта СССР Ивана Едешко, который скончался на 82-м году жизни.

«Иван Едешко оставил после себя легендарное баскетбольное наследие, выполнив одну из самых знаменитых передач в истории нашего вида спорта. ФИБА скорбит в связи с кончиной олимпийского чемпиона, чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы Ивана Едешко и выражает глубокие соболезнования его родным, друзьям и коллегам», — приводит слова пресс-службы ФИБА ТАСС.

Едешко был автором легендарного «золотого» паса Олимпиады-1972, чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы со сборной СССР, обладателем Кубка европейских чемпионов и восьмикратным чемпионом СССР в составе ЦСКА.