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Экс-капитан «Енисея» стал игроком МБА

Экс-капитан «Енисея» стал игроком МБА
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25-летний российский профессиональный баскетболист Дмитрий Сонько, играющий на позиции лёгкого форварда, подписал контракт с командой Единой лиги ВТБ МБА, о чём сообщили в пресс-службе московской команды.

Срок, на который Дмитрий подписал контракт, не называется.

Сонько с 2016-го находился в системе «Енисея». Выступал в Единой молодёжной лиге и ДЮБЛ. С 2020 года стал игроком «Енисея» в Единой лиге, а сезон-2025/2026 провёл в статусе капитана красноярского коллектива.

В минувшем сезоне российский форвард принял участие в 35 матчах «Енисея» в Единой лиге. Его средняя статистика – 9,9 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи.

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