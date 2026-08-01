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ЦСКА подписал ушедшего со скандалом из «Локомотива» Елатонцева

ЦСКА подписал ушедшего со скандалом из «Локомотива» Елатонцева
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24-летний российский баскетболист Кирилл Елатонцев, играющий на позиции центрового, подписал контракт с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ ЦСКА, о чём сообщила пресс-служба армейцев.

Контракт с баскетболистом заключён сроком на три года.

Елатонцев является воспитанником «Локомотива-Кубань», из которого ушёл в 2025-м со скандалом, переехав в США для выступлений в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе команды «Оклахома Сунерз» (его средние показатели составили 4,1 очка, 2,4 подбора, 0,6 передачи, 0,3 блок-шота за 13,7 минуты в 23 матчах).

После разбирательств в РФБ признали Елатонцева свободным агентом, а сам игрок избежал санкций, что и позволило подписать контракт с московской командой.

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