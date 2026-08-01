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Пистиолис — о Елатонцеве: будут окружать люди, которые смогут вывести на следующий уровень

Пистиолис — о Елатонцеве: будут окружать люди, которые смогут вывести на следующий уровень
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Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис отреагировал на подписание трёхлетнего контракта с 24-летним российский центровым Кириллом Елатонцевым.

«Приветствую Кирилла в ЦСКА. С нетерпением жду возможности поработать с таким перспективным игроком, помочь ему развиваться и стать важной частью будущего этой команды. Впереди – испытания и упорный труд, но его будут окружать люди, которые смогут направлять и вывести его на следующий уровень», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.

Минувший сезон Кирилл провёл в США в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе команды «Оклахома Сунерз» (его средние показатели составили: 4,1 очка, 2,4 подбора, 0,6 передачи, 0,3 блок-шота за 13,7 минуты в 23 матчах).

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