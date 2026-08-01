Кирилл Елатонцев прокомментировал контракт с ЦСКА

24-летний российский баскетболист Кирилл Елатонцев, выступающий на позиции центрового, отреагировал на трёхлетний контракт с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ ЦСКА.

«Для меня это большая честь и одновременно большая ответственность. ЦСКА — клуб с богатой историей, высокими требованиями и чемпионскими амбициями. Возможность стать частью команды — важный шаг вперёд. Теперь все мои мысли — о работе. Готов выкладываться на максимум и делать всё возможное, чтобы помочь команде добиваться самых высоких результатов. Спасибо за доверие! До встречи на паркете!» — приводит слова Елатонцева пресс-служба команды.