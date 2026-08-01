Владимир Гомельский отреагировал на смерть Ивана Едешко

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский отреагировал на смерть легендарного Ивана Едешко.

«Памяти Ивана Ивановича Едешко! Ушёл из жизни ОЧ, ЗМС Иван Едешко. Память о себе Иван оставил и как игрок, и как тренер. Память — великую и многообразную. Поделюсь той, которая осталась у меня. Я начал тренироваться с основным составом ЦСКА поздней весной 1972 года, а принимать участие в играх Кубка СССР с июня того же года. Но Едешко как член сборной страны готовился к Олимпиаде в Мюнхене. Так что он вернулся в состав клуба только в октябре.

Мне гораздо больше приходилось играть против Ивана на тренировках. И это было очень тяжело физически. Но играть вместе с ним в одной пятёрке было невероятным удовольствием. Едешко обладал фантастическим искусством паса. Стоило открыться буквально на 30 сантиметров (диаметр мяча) и в руках оказывался мяч — делай что хочешь. Такой передачи не ожидал не только ты, но противники.

В защите всегда раздавался бас Ивана с подсказками. Идеальный партнёр. А в раздевалке от него исходило веселье, юмор, розыгрыши. Кроме того, Иван умел и любил петь. Как тренер ЦСКА он запомнился мне нестандартными решениями по ходу игр. А один турнир — ЧЕ 1997 года в Испании — мы провели в качестве комментаторского дуэта. И здесь тоже меня приятно поражала глубина оценок ситуации на площадке, которую выдавал в эфир Иван Иванович. Всё, что делал баскетболист, тренер и комментатор Едешко было близко к совершенству! Таким я и буду его помнить!» — написал Гомельский в своём телеграм-канале.