Названы расходы на возможные перелёты Леброна Джеймса между Нью-Йорком и Филадельфией

Издание The Athletic опубликовало информацию по возможным расходам 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, представляющего «Филадельфию Сиксерс», в случае, если форвард будет жить в Нью-Йорке в сезоне-2026/2027.

«Подробности о потенциальных поездках Леброна Джеймса из Нью-Йорка в Филадельфию:

Время полёта: 45 минут.

Стоимость: $ 4000 за рейс ($ 328 000 за сезон).

Авиационные правила Нью-Йорка и зимняя погода могут привести к отмене рейсов, вынуждая его ехать по I-95 », — говорится в статье издания.

Джеймс в июле присоединился к команде «Филадельфия Сиксерс», подписав двухлетний контракт.