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Названы расходы на возможные перелёты Леброна Джеймса между Нью-Йорком и Филадельфией

Названы расходы на возможные перелёты Леброна Джеймса между Нью-Йорком и Филадельфией
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Издание The Athletic опубликовало информацию по возможным расходам 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, представляющего «Филадельфию Сиксерс», в случае, если форвард будет жить в Нью-Йорке в сезоне-2026/2027.

«Подробности о потенциальных поездках Леброна Джеймса из Нью-Йорка в Филадельфию:

Время полёта: 45 минут.
Стоимость: $ 4000 за рейс ($ 328 000 за сезон).
Авиационные правила Нью-Йорка и зимняя погода могут привести к отмене рейсов, вынуждая его ехать по I-95», — говорится в статье издания.

Джеймс в июле присоединился к команде «Филадельфия Сиксерс», подписав двухлетний контракт.

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