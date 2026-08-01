«Потрясающий менталитет». Воспитанник «Зенита» Земский — о Душко Ивановиче

Форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Павел Земский высказался о своих ожиданиях от работы с Душко Ивановичем.

– Отдохнул прекрасно. В первую очередь защитил диплом, поступил на магистратуру в университет. Лето провёл продуктивно: две недели был в Сербии, в Белграде с индивидуальным тренером в лагерь ездили, поработали. Я считаю, прекрасная была работа, хороший тренажёрный зал. С тренером по ОФП удалось поработать, плюс вернулся в Питер также работать со своим тренером. Здесь продолжаю подготовку к сезону, поэтому всё проходит на все 100%.

– Какие ожидания от работы с Ивановичем? Наверное, слышал о высоких требованиях на тренировках...

— Конечно, слышал, но в первую очередь я считаю, что это потрясающий менталитет. Только за счёт тяжёлых тренировок можно чего-то добиться, какого-то успеха, поэтому лично для меня я жду, когда приступим к тренировочному процессу, чтобы, так сказать, на себе проверить, это почувствовать, — приводит слома Земского телеграм-канал «СБГ Daily».