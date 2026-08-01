Американский новичок «Зенита» рассказал, как изменилась Единая лига с 2021 года

Американский защитник «Зенита» Нэйт Мэйсон высказался о том, как изменилась Единая лига ВТБ с момента его последнего выступления в 2021 году.

— Вы уже выступали в Единой лиге ВТБ. Насколько, по вашему мнению, тот опыт поможет быстрее адаптироваться в «Зените»?

— Этот опыт определённо поможет мне быстрее освоиться. Я хорошо знаю лигу, знаю команды, понимаю, насколько здесь высокий уровень конкуренции. Поэтому я готов к этому вызову и с нетерпением жду возможности приступить к работе. Конечно, я также помню, насколько здесь холодно. Думаю, именно возвращение к такой погоде станет для меня самой большой адаптацией.

— Как изменилась Единая лига с момента вашего предыдущего выступления в России?

— На мой взгляд, лига сильно изменилась. Это по-прежнему один из самых конкурентных турниров. Сейчас у каждого клуба сильный состав, и любая команда способна обыграть любого соперника. Поэтому уровень очень высокий, и в каждом матче ты должен показывать свою лучшую игру, — приводит слова Мэйсона телеграм-канал «Советский спорт».