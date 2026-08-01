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Егор Дёмин реализовал 14 «трёшек» подряд на тренировке

Егор Дёмин реализовал 14 «трёшек» подряд на тренировке
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В социальных сетях появился видеоролик с тренировки 20-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», на которой он реализовал 14 подряд трёхочковых, прервав свою серию попаданий на 15-й попытке.

Егор Дёмин был выбран на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». В дебютном регулярном сезоне НБА россиянин провёл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи.

По итогам Летней лиги — 2026 попал во вторую символическую сборную игроков.

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