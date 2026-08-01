Воспитанник «Зенита» Земский обозначил цели на новый сезон Единой лиги

Форвард и воспитанник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Павел Земский обозначил свои персональные цели на сезон-2026/2027, который начнётся осенью.

– Ставишь ли какие-то персональные цели на этот сезон?

– Из персональных целей: завоёвывать игровые минуты, показать себя и утвердить своё место, что я достоин больших минут, больше возможностей. Только прогресс вперёд.

– Сейчас собирается достаточно возрастной коллектив, как молодому держаться уверенно?

– Я бы сказал, просто упорно работать, повышать свой набор навыков, и только усердие, только работа через дисциплину, – приводит слова Земского телеграм-канал «СБГ Daily».