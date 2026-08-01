Nike заключила новый контракт с Вембаньямой и выпустит модель с его автографом

Кроссовки Nike с автографом звёздного центрового команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы скоро появятся в продаже после того, как француз продлил контракт с компанией, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Условия сделки не были сразу доступны, но источники охарактеризовали её как «долгосрочную». Первоначальный контракт Вембаньямы с Nike должен был истечь в октябре, и новое соглашение подписали сразу после того, как он оформил пятилетнее продление контракта по максимальной шкале для новичков на $ 252 млн с «Сан-Антонио Сперс», — написал Чарания в колонке.

Вембаньяма также является послом Louis Vuitton, с 2024 года представляя французский Дом моды.