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Nike заключила новый контракт с Вембаньямой и выпустит модель с его автографом

Nike заключила новый контракт с Вембаньямой и выпустит модель с его автографом
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Кроссовки Nike с автографом звёздного центрового команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы скоро появятся в продаже после того, как француз продлил контракт с компанией, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Условия сделки не были сразу доступны, но источники охарактеризовали её как «долгосрочную». Первоначальный контракт Вембаньямы с Nike должен был истечь в октябре, и новое соглашение подписали сразу после того, как он оформил пятилетнее продление контракта по максимальной шкале для новичков на $ 252 млн с «Сан-Антонио Сперс», — написал Чарания в колонке.

Вембаньяма также является послом Louis Vuitton, с 2024 года представляя французский Дом моды.

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