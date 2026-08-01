«Игрок как губка». Американский новичок «Зенита» — об ожиданиях от работы с Ивановичем

Американский защитник «Зенита» Нэйт Мэйсон поделился ожиданиями от работы под руководством главного тренера Душко Ивановича.

— Чего вы ожидаете от работы под руководством Душко Ивановича?

— Я очень рад возможности работать с Душко Ивановичем. Ожидаю, что в этом сезоне многому научусь и смогу взглянуть на баскетбол под другим углом.

У такого специалиста невероятный баскетбольный интеллект. Он способен учить даже тогда, когда сам, возможно, этого не замечает. Поэтому я хочу быть максимально сосредоточенным, впитывать всё, что он даёт, пользоваться каждой возможностью перенять его опыт, задавать вопросы, когда это уместно, и учиться как можно большему. Игрок должен быть как губка — впитывать знания и на площадке, и за её пределами. Особенно когда работаешь с тренером такого уровня, — приводит слова Мэйсона «Советский спорт».