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«Слишком много эго». Шакил О'Нил не верит, что «Филадельфия» с Леброном будет сильна

«Слишком много эго». Шакил О'Нил не верит, что «Филадельфия» с Леброном будет сильна
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54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил высказался о составе «Филадельфии Сиксерс».

«Это не сработает, по моему мнению. Тайриз Макси только что пахал как проклятый, чтобы стать главным в команде. Приходит Джейлен [Браун]… Так что теперь для Тайриза Макси выбор: ты отступаешь или говоришь: «Нет, я всё равно буду делать то, что делаю»… Затем приходит Брон [Джеймс]. Теперь у нас есть восстановившийся Джоэл Эмбиид.

Слишком много эго. Кто-то из этих троих или четверых должен будет сказать: «Хорошо, ты давай командуй». Слушайте, на бумаге они выглядят смертоносными, но я просто пытаюсь думать с точки зрения эго», — сказал О'Нил на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq.

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