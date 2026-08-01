Ватутин — о Елатонцеве в ЦСКА: предпочли талантливого российского игрока поиску легионера

Президент команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андрей Ватутин высказался о подписании контракта с российским центровым Кириллом Елатонцевым.

«Нам был необходим «большой», и мы предпочли талантливого российского игрока поиску легионера. Текущие тенденции таковы, что молодёжь не только из России, но и из Европы практически массово едет в Америку, и нам представляется важным вернуть в Россию перспективного баскетболиста, игрока сборной нашей страны.

Елатонцев пропустил значительную часть прошлого сезона, такие паузы нередко оказывают негативное влияние на развитие баскетболиста в возрасте становления. При этом, считаем, он достоин шанса перезапустить карьеру, проявить себя в ЦСКА, ведь Кирилл — двукратный лучший молодой игрок Единой лиги, участник Матча всех звёзд, был вызван в национальную команду и провёл пару матчей за неё этим летом.

Полагаю, это хороший шаг для нас и возможность для Кирилла вновь заявить о себе на баскетбольной сцене. Уверен, что и клубу, и болельщикам, и штабу сборной России будет очень интересно следить за игрой и прогрессом молодого центрового под руководством Андреаса Пистиолиса.

Что касается конфликтной ситуации между «Локомотивом‑Кубань» и Елатонцевым, оценивать или обсуждать её для нас смысла нет. Мы исходим из того, что юридическая оценка была сделана Национальным центром спортивного арбитража, вынесшим известное решение, а в начале июля комиссия РФБ по переходам выдала игроку открепительное письмо, в результате чего баскетболист получил статус свободного агента», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».