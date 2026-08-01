«Хочу увидеть, насколько он медленный». Первый номер драфта-2026 Дибанца — о Дончиче

Первый номер драфта НБА 2026 года защитник «Вашингтон Уизардс» Эй Джей Дибанца, отвечая на вопрос, против кого больше всего хотел бы сыграть в своём дебютном сезоне в лиге, высказался о разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче.

«Я просто хочу остаться с ним один на один. Звучит безумно, но мне хочется оказаться с ним один на один и самому увидеть, правда ли он двигается настолько медленно», — сказал Дибанца в эфире Road Trippin Show.

Также Дибанца рассказал, что хотел бы сыграть с игроком «Филадельфии Сиксерс» Леброном Джеймсом, разыгрывающими «Голден Стейт Уорриорз» Стефеном Карри и «Оклахома-Сити Тандер» Шеем Гилджес-Аленсандером.