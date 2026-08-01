Колдуэлл-Поуп — о воссоединении с Леброном: хочу снова играть ради чемпионства

Чемпион НБА Кентавиус Колдуэлл-Поуп прокомментировал воссоединение с четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом, с которым ранее выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я просто хочу снова играть в действительно важный баскетбол. Играть ради чего-то большого, как ты и сказал, ради ещё одного чемпионского титула. Я хочу снова оказаться в той атмосфере, под светом софитов, в плей-офф. Нет ничего лучше этого. Этот уровень конкуренции, этот дух соперничества… Именно этого мне сейчас хочется. Во мне ещё осталось достаточно сил, и я знаю, что могу играть ещё много лет», — сказал Колдуэлл-Поуп в эфире The Dawg Talk Podcast