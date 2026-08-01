Александр Медведев раскрыл, почему «Зенит» решил подписать Мэйсона в клуб

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, что повлияло на решение подписать нового разыгрывающего Нэйта Мэйсона.

— При выборе разыгрывающего защитника этим летом вы наверняка рассматривали несколько кандидатур. Почему в итоге выбор пал именно на Нэйта Мэйсона?

— В межсезонье мы рассмотрели несколько высококлассных игроков, и этот процесс был очень тщательным и непростым. Мэйсон уже доказал свой высокий уровень в Единой лиге ВТБ, выступая за «Автодор» в сезоне-2020/2021. Тогда он был одним из лучших игроков чемпионата. На протяжении всей карьеры он неизменно демонстрировал лидерские качества и боевой характер. Мы уверены, что его игровые качества идеально соответствуют «Зениту», и убеждены, что он станет важной частью нашей команды, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.