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«Важное преимущество». Медведев — об адаптации Мэйсона в «Зените»

«Важное преимущество». Медведев — об адаптации Мэйсона в «Зените»
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, что опыт разыгрывающего Нэйта Мэйсона в Единой лиге поможет игроку быстрее влиться в новый коллектив.

— Нэйт уже имеет успешный опыт выступления в Единой лиге ВТБ. Насколько важно, что команде не придется тратить много времени на его адаптацию к чемпионату?
— Безусловно, это важное преимущество. Единая лига ВТБ — один из сильнейших национальных чемпионатов Европы, и предыдущий опыт всегда помогает. Нэйт уже знаком со стилем игры, уровнем физической борьбы и требованиями этого турнира. Это должно позволить ему быстро встроиться в нашу систему и с первых дней предсезонной подготовки наладить взаимодействие с партнёрами по команде. При этом стоит понимать, что период адаптации неизбежен. Однако его опыт выступления в лиге ВТБ даёт нам уверенность, что этот процесс пройдёт относительно легко, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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