Шакил О’Нил заявил, что болельщики «Лейкерс» никогда его не любили

Четырёхкратный чемпион НБА и бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил заявил, что во время выступлений за калифорнийский клуб не чувствовал любви со стороны болельщиков, которые, по его мнению, больше поддерживали Коби Брайанта.

«Вообще-то меня они не любили. Они любили Коби, а не меня. Послушайте, есть такое выражение — B.O.B., брат по баскетбольному бизнесу. Когда ты такой, как я, когда именно ты всем руководишь, с тобой непросто иметь дело. Всё должно быть сделано так, как считаю правильным я. И не всем это нравится. Поэтому, когда от тебя избавляются, люди говорят: «Ну наконец-то». Так что, если честно, я в какой-то степени понимаю обе стороны», — приводит слова О'Нила аккаунт NBA Central в социальной сети Х.