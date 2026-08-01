Медведев рассказал о здоровье новичка «Зенита» Мэйсона после травмы

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, что проблемы со здоровьем не повлияли на решение подписать разыгрывающего Нэйта Мэйсона. Напомним, баскетболист почти полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы шейного отдела.

— Нэйт Мэйсон возвращается на площадку после непростого периода в карьере. Что убедило клуб в его полной готовности к новому сезону?

— Мы прекрасно понимаем, что прошлый сезон, после очень впечатляющего предыдущего сезона в БК «Дубай», оказался для Нэйта непростым из-за травмы. Но мы также хорошо знаем, что это за игрок и какой уровень он стабильно демонстрировал на протяжении всей своей карьеры. Он проявил себя в каждом чемпионате, где выступал: в Единой лиге ВТБ в составе «Автодора», в «Дубае», во французском «Ле-Мане», а также в чемпионатах Китая и Турции, где зарекомендовал себя как один из сильнейших игроков лиги. По прибытии в Россию игрок пройдет углублённое медицинское обследование. Условия контракта учитывают возможные риски для клуба, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.