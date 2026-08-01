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Медведев рассказал о здоровье новичка «Зенита» Мэйсона после травмы

Медведев рассказал о здоровье новичка «Зенита» Мэйсона после травмы
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, что проблемы со здоровьем не повлияли на решение подписать разыгрывающего Нэйта Мэйсона. Напомним, баскетболист почти полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы шейного отдела.

Нэйт Мэйсон возвращается на площадку после непростого периода в карьере. Что убедило клуб в его полной готовности к новому сезону?
— Мы прекрасно понимаем, что прошлый сезон, после очень впечатляющего предыдущего сезона в БК «Дубай», оказался для Нэйта непростым из-за травмы. Но мы также хорошо знаем, что это за игрок и какой уровень он стабильно демонстрировал на протяжении всей своей карьеры. Он проявил себя в каждом чемпионате, где выступал: в Единой лиге ВТБ в составе «Автодора», в «Дубае», во французском «Ле-Мане», а также в чемпионатах Китая и Турции, где зарекомендовал себя как один из сильнейших игроков лиги. По прибытии в Россию игрок пройдет углублённое медицинское обследование. Условия контракта учитывают возможные риски для клуба, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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