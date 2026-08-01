15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс сравнил свою карьеру с The Rolling Stones

Леброн Джеймс сравнил свою карьеру с The Rolling Stones
Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс сравнил свою продолжительную карьеру с творческим долголетием легендарной рок-группы The Rolling Stones.

«В спорте постоянно звучат разговоры: «Когда он уже завершит карьеру? Ему пора заканчивать. Он уже в таком возрасте». Но почему? Почему мы пытаемся навязать такой сценарий людям, которые по-прежнему делают своё дело на высочайшем уровне? Посмотрите на Брюса Спрингстина и других величайших музыкантов. The Rolling Stones гастролируют уже 50-60 лет! И никто не говорит им: «Не приезжайте больше с концертами в наш город».

Если мы по-прежнему полностью отдаём себя своему делу, продолжаем приносить пользу спорту, не проявляем к нему неуважения, выкладываемся без остатка и при этом продолжаем приносить доход, то почему нет? Почему я не могу продолжать играть, если по-прежнему люблю баскетбол? Я просто хочу выжать из этого всё, что только возможно», — приводит слова Джеймса аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

Материалы по теме
Переход Леброна в «Филадельфию» интригует. Но до чемпионства путь неблизкий
Переход Леброна в «Филадельфию» интригует. Но до чемпионства путь неблизкий
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android