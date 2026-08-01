Леброн Джеймс сравнил свою карьеру с The Rolling Stones

Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс сравнил свою продолжительную карьеру с творческим долголетием легендарной рок-группы The Rolling Stones.

«В спорте постоянно звучат разговоры: «Когда он уже завершит карьеру? Ему пора заканчивать. Он уже в таком возрасте». Но почему? Почему мы пытаемся навязать такой сценарий людям, которые по-прежнему делают своё дело на высочайшем уровне? Посмотрите на Брюса Спрингстина и других величайших музыкантов. The Rolling Stones гастролируют уже 50-60 лет! И никто не говорит им: «Не приезжайте больше с концертами в наш город».

Если мы по-прежнему полностью отдаём себя своему делу, продолжаем приносить пользу спорту, не проявляем к нему неуважения, выкладываемся без остатка и при этом продолжаем приносить доход, то почему нет? Почему я не могу продолжать играть, если по-прежнему люблю баскетбол? Я просто хочу выжать из этого всё, что только возможно», — приводит слова Джеймса аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.