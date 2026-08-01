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Егор Дёмин показал подборку новых образов

Егор Дёмин показал подборку новых образов
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20-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», опубликовал в социальных сетях новую серию студийных фотографий, на которых предстал в нескольких разных образах.

Фото: Из личного архива Дёмина

Фото: Из личного архива Дёмина

Фото: Из личного архива Дёмина

Егор Дёмин был выбран на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». В дебютном регулярном сезоне НБА россиянин провёл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, делая 3,2 подбора и 3,3 передачи.

В Летней лиге НБА — 2026 Дёмин стал самым результативным игроком «Бруклина», набрав за пять сыгранных матчей 109 очков, а также попал во вторую символическую сборную игроков.

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