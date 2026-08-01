Макс Келлерман призвал «Филадельфию» как можно скорее обменять Эмбиида

Известный американский телеведущий Макс Келлерман заявил, что «Филадельфии Сиксерс» следует обменять центрового Джоэла Эмбиида.

«Я не думаю, что этой команде стоит сохранять Эмбиида. Он стал своего рода жертвой собственного величия. Мне всё равно, насколько хорошо он чувствует себя этим летом. Если он останется здоров, проведёт весь сезон и они выиграют чемпионат, значит, он докажет, что я ошибался. Но проблема в том, что он слишком важная фигура. Вокруг него приходится заново выстраивать всю игру. А потом, если он возвращается после травмы, команде снова приходится перестраиваться. И так происходит каждый год его карьеры. Постоянно возникает что-то новое.

Если бы я руководил «Филадельфией», то постарался бы обменять Эмбиида как можно скорее. Я бы не стал затягивать с этим решением. И, кстати, когда он здоров, он лучший игрок команды. В этом и проблема. Ты просто никогда не знаешь, когда он снова будет здоров. И знаешь, что происходит дальше? Он возвращается в состав, играет хорошо, но команда проигрывает, потому что ей заново приходится привыкать играть с ним. Потом он снова играет хорошо, команда начинает побеждать, потому что наконец адаптировалась. А затем он опять выбывает из состава», — сказал Келлерман в эфире Game Over.