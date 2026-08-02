Дюрант сравнил новую «Филадельфию» с чемпионскими «Уорриорз»

Двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант сравнил нынешний состав «Филадельфии Сиксерс» с чемпионским «Голден Стэйт Уорриорз», за который он выступал с 2016 по 2019 год.

«В прошлый раз, когда в одной команде собрали трёх игроков, набиравших в среднем по 20 очков за матч, все говорили, что это несправедливо. Я говорю о тех «Уорриорз», в которых играл я. А сейчас у них в команде сразу четыре игрока, набирающих по 25 очков за матч. Так что, чёрт возьми, конечно, я считаю, что они будут бороться за чемпионство», — приводит слова Дюранта журналист Бен Голливер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Тайриз Макси в среднем набирал 28,3 очка за матч, Джейлен Браун — 28,7, Джоэл Эмбиид — 26,9, а Леброн Джеймс — 20,9.