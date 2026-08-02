Первый в истории польский чемпион НБА продолжит карьеру в «Портленде»

Форвард Джереми Сохан, находившийся в статусе свободного агента, достиг соглашения о подписании однолетнего контракта с «Портлендом». Об этом сообщает ESPN.

Входя в свой пятый сезон в НБА, Сохан в среднем набирал 9,9 очка, делал 5,4 подбора и отдавал 2,5 передачи за матч. Завершил сезон-2025/2026 он в составе чемпионского «Нью-Йорк Никс». А двумя месяцами ранее стал первым в истории польским баскетболистом, завоевавшим чемпионский перстень НБА.

Стоит отметить, что в июне «Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в пяти матчах — 4–1 — и прервал 53-летнее ожидание чемпионства. В финальной серии Сохан получал ограниченное игровое время — всего 26 минут за восемь матчей плей-офф.

Примечательно, что чемпионский перстень был ему гарантирован при любом исходе финала. Напомним, в феврале 2026 года «Сан-Антонио» отчислил Сохана, и даже в случае победы «Спёрс» он всё равно получил бы награду как бывший игрок команды.