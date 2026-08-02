Гэри Пэйтон II, который ранее мог уйти в видеоотдел клуба, остаётся в «Голден Стэйт»

Защитник Гэри Пэйтон II договорился о годичном контракте с «Голден Стэйт Уорриорз» на сумму $ 3,9 млн, сообщает ESPN. Для Пэйтона это будет уже седьмой сезон в «Голден Стэйт» и 11-й в НБА.

Прошлый сезон стал для 33-летнего защитника самым продуктивным в карьере по целому ряду показателей. Он провёл 73 матча — больше, чем когда-либо за 10 лет в лиге. В среднем Пэйтон набирал 7,5 очка и делал 3,6 подбора за игру, установив личные рекорды. Кроме того, он реализовал 58,3% бросков с игры и стал самым точным игроком «Голден Стэйт» по этому показателю. При этом уже шесть сезонов подряд его процент попаданий с игры не опускается ниже 56%.

При этом путь Пэйтона в НБА был совсем не прямым. На драфте 2016 года его не выбрала ни одна команда. Чтобы остаться в баскетбольной системе, он был близок к тому, чтобы пойти работать в видеоотдел «Голден Стэйт» — лишь бы получить доступ к арене и продолжать быть рядом с клубом. Но в итоге он пробился в лигу через фарм-команды и контракты с «Хьюстон Рокетс», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс».

За 10 лет в НБА Пэйтон сменил пять клубов, но именно в «Уорриорз» провёл бóльшую часть карьеры — шесть с половиной сезонов — и взял единственный чемпионский титул в 2022 году.