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Назван клуб, который может попытаться выменять Стефена Карри у «Голден Стэйт»

Назван клуб, который может попытаться выменять Стефена Карри у «Голден Стэйт»
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Президент «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс связался с «Голден Стэйт Уорриорз», чтобы обсудить возможный обмен с участием защитника Стефена Карри, сообщает Sports Illustrated. У «Бостона» есть достаточный набор активов, чтобы предложить сделку, которая могла бы устроить обе стороны.

В качестве ключевой части компенсации для «Голден Стэйт» фигурирует форварда Пол Джордж. За карьеру он заработал более $ 406 млн, а его контракт предусматривает опцию игрока на сезон-2027/2028. Это означает, что в случае обмена «Уорриорз» получили бы ветерана как минимум на два года.

По действующему соглашению 38-летний Карри заработает $ 62,5 млн за сезон-2026/2027. Кроме того, уже в конце августа 2026 года он сможет подписать новое продление, и, по данным инсайдера ESPN Шэмса Чарании, именно в этот период стороны, вероятнее всего, начнут переговоры.

В минувшем сезоне-2025/2026 Карри в среднем набирал 26,6 очка, 3,6 подбора и 4,7 передачи за матч, реализуя 46,8% бросков с игры и 39,3% — из-за дуги. При этом из-за травмы колена он пропустил 39 игр.

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