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Елевич высказался о переходе Кирилла Елатонцева в ЦСКА после его статуса свободного агента

Елевич высказался о переходе Кирилла Елатонцева в ЦСКА после его статуса свободного агента
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал переход центрового Кирилла Елатонцева в московский ЦСКА после сезона-2025/2026, который игрок провёл в студенческой лиге США — NCAA.

«Давно не видели Елатонцева в деле: последний раз в Единой лиге ВТБ он выступал в прошлом году. Но по тому, какой была его игра год назад, могу сказать, что это хорошее приобретение для ЦСКА. Кроме того, это российский баскетболист. Он хорошо ставит спину, отсекает соперников, к тому же достаточно универсален: может сыграть как на позиции пятого, так и четвёртого номера. Летом ЦСКА покинул такой хороший игрок, как Митрович. Сейчас сложно сказать, в каком степени его способен заменить Кирилл, но в принципе он может стать неплохой альтернативой», — цитирует Елевича «Матч ТВ».

Напомним, в ноябре 2025 года Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубани», а в декабре подписал контракт с университетом Оклахомы, выступающим в NCAA. В составе команды центровой провёл 23 матча, в среднем набирая 4,1 очка, делая 2,4 подбора и 0,6 передачи. В июле Российская федерация баскетбола (РФБ) предоставила Елатонцеву статус свободного агента. В то же время «Локомотив-Кубань» не смог добиться применения санкций к игроку до окончания дальнейших разбирательств.

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