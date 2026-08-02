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Егор Дёмин поделился актуальной информацией о своём межсезонье

Егор Дёмин поделился актуальной информацией о своём межсезонье
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20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился в социальных сетях, как проводит межсезонье после завершения Летней лиги НБА — 2026, которая завершилась в июле.

«Всем привет! Нахожусь сейчас в Лос-Анджелесе. Пропал немного. Очень загруженный график здесь был. Эту неделю провёл в Лос-Анджелесе. На следующей неделе едем с некоторыми партнёрами по команде в Даллас тренироваться с Джулиусом [Рэндлом]. И на следующей неделе опять в Нью-Йорк, а потом снова в Лос-Анджелес. И довольно-таки много контента было сделано, пока я тут находился, поэтому надеюсь, что получится выложить что-нибудь скоро», — сказал Дёмин в своём телеграм-канале.

Напомним, по итогам Летней лиги НБА — 2026 Дёмин был включён во вторую символическую пятёрку турнира. Решение принималось по результатам голосования представителей всех 30 клубов лиги.

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