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Игрок «Сиксерс» признался, что был шокирован новостью о приходе Леброна в «Филадельфию»

Игрок «Сиксерс» признался, что был шокирован новостью о приходе Леброна в «Филадельфию»
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27-летний американский защитник Анферни Саймонс, выступающий за команду НБА «Филадельфия Сиксерс», рассказал, что был шокирован переходом 41-летнего Леброна Джеймса в клуб.

«До того как стало известно, что идёт Леброн, уже сам приход Джейлена Брауна и твой контракт заставили меня подумать, что у этой команды очень хорошие шансы. Потому что ты мог бы давать стабильные и мощные очки со скамейки. А потом ещё и Леброн появился! Где ты вообще узнал, что он к вам идёт?» — спросил легендарный Винс Кантер во время подкаста на YouTube-канале Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady

«Я только проснулся, открыл глаза, увидел новость и такой: «Боже мой, это же просто безумие!» — ответил Саймонс.

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