15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Бруклине» обозначили цель для Егора Дёмина на сезон-2026/2027 НБА

В «Бруклине» обозначили цель для Егора Дёмина на сезон-2026/2027 НБА
Комментарии

В команде НБА «Бруклин Нетс» обозначили цель для 20-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина на сезон-2026/2027.

«По поводу Егора Дёмина. Во второй сезон он входит уже гораздо увереннее. Думаю, начиная ещё с преддрафтового процесса и на протяжении всего его дебютного года мы, возможно, слишком сильно делали акцент на его трёхочковом броске — и это касается всех: и Егора, и его тренеров, и нашего фронт-офиса, и наших тренеров.

Но здесь, в Летней лиге, было видно, что он чаще идёт в проход, атакует с дриблинга. В этом сезоне наша задача — ещё лучше поставить его в такие условия, где он сможет проявить себя как разносторонний игрок», — приводит слова представителя фронт-офиса «Нетс» издание Spotrac.

Читайте далее:
Уникальный случай для россиян в НБА! Егор Дёмин — в символической пятёрке Летней лиги
Уникальный случай для россиян в НБА! Егор Дёмин — в символической пятёрке Летней лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android