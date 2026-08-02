В «Бруклине» обозначили цель для Егора Дёмина на сезон-2026/2027 НБА

В команде НБА «Бруклин Нетс» обозначили цель для 20-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина на сезон-2026/2027.

«По поводу Егора Дёмина. Во второй сезон он входит уже гораздо увереннее. Думаю, начиная ещё с преддрафтового процесса и на протяжении всего его дебютного года мы, возможно, слишком сильно делали акцент на его трёхочковом броске — и это касается всех: и Егора, и его тренеров, и нашего фронт-офиса, и наших тренеров.

Но здесь, в Летней лиге, было видно, что он чаще идёт в проход, атакует с дриблинга. В этом сезоне наша задача — ещё лучше поставить его в такие условия, где он сможет проявить себя как разносторонний игрок», — приводит слова представителя фронт-офиса «Нетс» издание Spotrac.