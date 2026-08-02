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НБА опубликовала видео с семилетним баскетболистом, поразившим дриблингом

НБА опубликовала видео с семилетним баскетболистом, поразившим дриблингом
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На страницах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в социальных сетях появился видеоролик с участием семилетнего баскетболиста, который продемонстрировал качественный дриблинг с уже поставленным броском со средней дистанции.

81-й сезон североамериканской лиги начнётся 20 октября 2026 года. Регулярный чемпионат продлится до 11 апреля 2027-го, после чего начнутся игры стадии плей-ин, а затем и плей-офф.

Также состоится очередной внутрисезонный турнир лиги, который начнётся 30 октября и продлится до 11 декабря. Команды также проведут 82 матча на протяжении регулярки.

Обсуждаемое расширение лиги ещё не произошло, поэтому команд-участниц также 30.

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