Гомельский — о Елатонцеве в ЦСКА: ситуация сравнима с той, которая была вокруг Саши Кауна

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский отреагировал на трёхлетний контракт центрового Кирилла Елатонцева с командой Единой лиги ВТБ ЦСКА.

«Кирилл Елатонцев обладает необходимыми для современного центрового физическими данными. Он имеет высокий игровой интеллект, набор хорошо поставленных технических элементов и высокой мотивацией. Я бы добавил к этому ещё и спортивный характер. Надеюсь, в скором времени Кирилл станет основным центровым ЦСКА. Ситуация сравнима с той, которая складывалась вокруг Саши Кауна. Сначала третий центровой команды, а затем — основной и лучший защищающийся центр Европы», — написал Гомельский на своём сайте.