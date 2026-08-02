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Макгрэди — о «Филадельфии» с Леброном Джеймсом: что? Серьёзно?

Макгрэди — о «Филадельфии» с Леброном Джеймсом: что? Серьёзно?
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47-летний американский баскетболист и член Зала славы НБА Трэйси Макгрэди рассказал о своей реакции на подписания «Филадельфии Сиксерс» в межсезонье-2026.

«Помню, как мне кто-то рассказал эту новость, я был просто в шоке: «Что? Серьёзно?» Так что лично для меня ещё до того, как Леброн подписался с «Сиксерс», а к команде присоединился [Джейлен] Браун, плюс [Анферни] Саймонс, я уже считал их реальными претендентами на титул.

А если добавить туда [Тайриза] Макси, [Ви Джея] Эджкомба и здорового Эмбиида, этот состав точно стал бы силой, с которой в Восточной конференции пришлось бы считаться. Очень многого жду от этой команды», — сказал Макгрэди на YouTube-канале Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady.

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