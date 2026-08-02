15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда НБА Донован Митчелл и Коко Джонс стали мужем и женой

Звезда НБА Донован Митчелл и Коко Джонс стали мужем и женой
Комментарии

В социальных сетях появился видеоролик с церемонии бракосочетания защитника команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла и его возлюбленной популярной музыкальной исполнительницы Коко Джонс.

Пара встретилась в 2023 году после того, как Донован написал ей в социальных сетях, а затем они лично пересеклись на одном из светских мероприятий. В июле 2025 года влюблённые официально объявили о помолвке во время совместного отпуска.

На свадьбе присутствовали и звёзды НБА — Джейлен Браун («Филадельфия Сиксерс») и Бэм Адебайо («Майами Хит»).

28-летняя Коко Джонс — американская певица и актриса.

Материалы по теме
В «Бруклине» обозначили цель для Егора Дёмина на сезон-2026/2027 НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android