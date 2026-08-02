Звезда НБА Донован Митчелл и Коко Джонс стали мужем и женой

В социальных сетях появился видеоролик с церемонии бракосочетания защитника команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла и его возлюбленной популярной музыкальной исполнительницы Коко Джонс.

Пара встретилась в 2023 году после того, как Донован написал ей в социальных сетях, а затем они лично пересеклись на одном из светских мероприятий. В июле 2025 года влюблённые официально объявили о помолвке во время совместного отпуска.

На свадьбе присутствовали и звёзды НБА — Джейлен Браун («Филадельфия Сиксерс») и Бэм Адебайо («Майами Хит»).

28-летняя Коко Джонс — американская певица и актриса.