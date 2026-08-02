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Скаут НБА назвал главную силу «Лейкерс»

Скаут НБА назвал главную силу «Лейкерс»
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Один из скаутов команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2026/2027.

«Что ж, здесь определённо много атакующего потенциала. И мне кажется, эта атака довольно хорошо сбалансирована. У них в этом сезоне гораздо больше бросковой мощи, чем в прошлом. Плюс больше игроков, способных создавать себе бросок с ведения. К тому же они должны стать отличной пасующей командой.

В защите… ну, они будут много набирать очков! (смеётся) Если главный тренер Джей Джей [Редик] сможет вытащить этот коллектив в топ-20 по защите, давайте ему тренера года — потому что тогда они, скорее всего, будут просто шикарны», — приводит слова скаута издание Spotrac.

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