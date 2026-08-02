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Крис Пол ответил на слова Дюранта, что в НБА больше не ценят маленьких разыгрывающих

Крис Пол ответил на слова Дюранта, что в НБА больше не ценят маленьких разыгрывающих
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Завершивший карьеру в НБА разыгрывающий защитник Крис Пол не согласился с позицией двукратного чемпиона лиги Кевина Дюранта («Хьюстон Рокетс») о ненадобности низкорослых защитников в НБА.

«Все думают, что станут следующим Вемби, только потому что они высокие, так ведь? И все думают, что будут как Кей-Ди, потому что они высокие. Но Кей-Ди, наверное, первым вам скажет — и я не знаю, может, и ошибаюсь, — но вам всё равно нужны баскетбольный интеллект, игровая смекалка.

Вам всё равно нужны парни на площадке, которые понимают и чувствуют тактический план, которые умеют управлять игрой и всё такое. И если вам попадётся парень ростом не 190 см, а 180 см — с ним всё будет в полном порядке», — сказал Пол на YouTube-канале The Late Run.

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