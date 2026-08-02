Леброн Джеймс рассказал, что хранит несколько редких карточек в сейфе на всякий случай

41-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс («Филадельфия Сиксерс») высказался о своих коллекционных карточках.

– Ты случайно не знаешь, за какую максимальную сумму продавалась твоя карточка? И какая именно карта и из какого набора?

– Нет, точно не знаю. Но я так думаю, моя карточка новичка продалась дороже всего. Не знаю точную сумму, но слышал, что там что-то безумное. И, кстати, у меня где-то в сейфе припрятана, кажется, одна или даже две таких. Так что если вдруг наступят чёрные дни — буду в порядке (смеётся).

– Она была за $ 5,2 млн в 2021-м.

– ***** себе. Значит, это даже больше, чем…

– Ага.

— Возможно, всё-таки придётся заглянуть в свой сейф (смеётся), — сказал Леброн Джеймс на YouTube-канале Topps.