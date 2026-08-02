Диллон Брукс не сумел выговорить фамилию баскетболиста из Грузии в составе «Лейкерс»

30-летний лёгкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» канадец Диллон Брукс не смог выговорить фамилию Александра Мамукелашвили («Лос-Анджелес Лейкерс») на стриме блогера N3on на платформе Kick.

— НБА сейчас становится всё интереснее. Как думаешь, «Лейкерс» стали сильнее или слабее без Леброна?

— «Лейкерс» — команда прямо сладкая, очень сладкая. Они вот-вот… Лука [Дончич] не будет же выдавать по 40 очков за матч. Я прав, да, брат? Кто у них там теперь? [Остин] Ривз? Ривз — крепкий парень. Они потеряли [Деандре] Эйтона, а у них есть [Уокер] Кесслер? О, да, он тоже жёсткий, этот «большой» парень из Юты. И ещё тот чувак из «Торонто» — как его там? Да имя такое длинное, я его даже выговорить не могу, — сказал Брукс.