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Американский защитник «Зенита» рассказал, что привнесёт в клуб в новом сезоне Единой лиги

Американский защитник «Зенита» рассказал, что привнесёт в клуб в новом сезоне Единой лиги
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Американский защитник «Зенита» Нэйт Мэйсон высказался о своём подходе к дебюту в коллективе в сезоне-2026/2027 Единой лиги.

— В сезоне-2020/2021 вы были одним из лучших ассистентов лиги. Какого игрока болельщики «Зенита» увидят в предстоящем чемпионате?
— Игрока, который сделает всё возможное для побед «Зенита». Хочу выходить на площадку и делать всё возможное ради команды. Играть максимально агрессивно в защите, быть лидером на площадке, постоянно общаться с партнёрами и помогать команде добиваться как можно большего количества побед. Считаю, что у меня сильный характер. Каждый день выхожу на площадку, чтобы бороться и побеждать, — приводит слова Мэйсона «Советский спорт».

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