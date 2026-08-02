Инсайдер объяснил, почему «Детройт» — серьёзный претендент на Дюранта

37-летний американский форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант может оказаться в коллективе «Детройт Пистонс» из-за дружбы с 24-летним звёздным разыгрывающим Кейдом Каннингемом, об этом сообщил инсайдер Брет Сигель.

«В это межсезонье «Рокетс» отвергали запросы от команд, интересовавшихся доступностью Дюранта, в частности от «Детройт Пистонс».

«Детройт» станет серьёзным претендентом на Дюранта, если тот когда-либо захочет уйти из «Хьюстона», учитывая его крепкие отношения со звёздным защитником Кейдом Каннингемом», — написал Сигель в социальной сети Х.