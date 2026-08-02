«Нужен якорь защиты». В «Лейкерс» объяснили приобретение Кесслера

Сотрудник фронт-офиса команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» объяснил приобретение центрового Уокера Кесслера.

«Мы понимали, что нам нужен якорь защиты. Уокер умеет защищать «краску» и подбирать. Эти два качества не только помогают нашей обороне, но и запускают атаку. В прошлом году мы часто вынуждены были подбирать вдесятером. В этом сезоне Уокер должен забирать мяч и выводить нас в быстрый отрыв.

В нападении он лучше, чем многие думают. Отлично работает в «краске» и в борьбе под кольцом. Бросок со средней тоже прогрессирует. Он будет отлично смотреться в пик-н-роллах для Луки [Дончича], Остина [Ривза], Коллина [Секстона] и Квентина [Граймса]», — приводит слова сотрудника «Лейкерс» Spotrac.