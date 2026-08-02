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«Индиана» установила историческое достижение в женской НБА

«Индиана» установила историческое достижение в женской НБА
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Коллектив «Индиана Фивер» 1 августа установил историческое достижение результативности в женской Национальной баскетбольной ассоциации.

Баскетболистки «Индианы» обыграли команду «Портленд Файр» со счетом 112:98, одержав таким образом пятую победу подряд, где они набирали 100+ очков по итогам встречи, что не удавалось никому в истории лиги.

Их серия началась с домашней победы над «Сиэтл Шторм» (110:107), затем на домашней площадке были обыграны — «Нью-Йорк Либерти» (108:88) и «Коннектикут Сан» (123:88), и в предпоследней встрече вновь повержен «Сиэтл Шторм» (105:95).

После 29 матчей «Индиана» возглавляет Восточную конференцию, одержав 19 побед при 10 поражениях.

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