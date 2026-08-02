В «Лейкерс» оценили подписания Граймса, Секстона и задрафтованного Карра

Сотрудник фронт-офиса команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» высказался о подписании Квентина Граймса и Коллина Секстона.

«Нам нужно было усилить глубину задней линии и флангов. При всех великолепных качествах Луки [Дончича] одно из лучших — его универсальность. Он может играть с первой по четвёртую позицию. Это значит, что с ним можно выпускать самых разных игроков. Коллин поможет нам немного ускорить игру. Он здорово умеет подхватывать мяч и сразу идти вперёд. Квентин даёт нам ещё одно оружие в атаке — как с мячом, так и без него, и он защищается лучше, чем принято считать. Коллин к тому же может добавить давления на защитников соперника своим прессингом».

Выбор Кэмерона Карра? Мы очень рады, что заполучили Кэма. Ему придётся доказывать своё игровое время, потому что у нас очень глубокая обойма. Но он трудяга, так что это даст ему шанс проявить себя сразу. В Летней лиге Кэм много атаковал с ведения, и это было здорово видеть. Но на первых порах мы упростим ему задачу: забивай свои открытые броски и играй в защите», — приводит слова представителя «Лейкерс» Spotrac.