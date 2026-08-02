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Холмгрен оценил действия «Оклахомы» после потери двух чемпионов в составе

Холмгрен оценил действия «Оклахомы» после потери двух чемпионов в составе
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Центровой и чемпион НБА Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер») оценил действия клуба в межсезонье после потери Джейлена Уильямса и Лугенца Дорта.

«Такова бизнес-сторона этой игры. Ни одна команда, ни один состав из 17 человек не держится вместе вечно. Но от этого не легче, когда видишь, как уходят ребята. В то же время я рад за [Дорта и Уильямса] и за те возможности, которые у них появятся в Атланте. Я буду счастлив за них, когда они добьются там своих больших успехов.

Я полностью доверяю нашей команде и тем решениям, которые они принимают. Я верю, что они делают всё правильно. Моя задача — всё лето торчать в зале, чтобы у самого всё было правильно», — приводит слова Холмгрена ESPN.

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